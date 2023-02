Ενίσχυση για τους Μάβερικς, οι οποίοι θα βάλουν στο ρόστερ τους τον Τζάστιν Χόλιντεϊ.

Την παράσταση έκλεψαν οι Μάβερικς με την απόκτηση του Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος πήγε στο Ντάλας για να συνθέσει ένα απίθανο δίδυμο μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς. Φαίνεται πως δεν σταματούν εκεί οι Μαβς που θέλουν να βελτιώσουν το ρόστερ τους με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με το ESPN, οι Ρόκετς συμφώνησαν για buyout με τον Χόλιντεϊ, με τον παίκτη να σχεδιάζει να υπογράψει με το Ντάλας.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 28 ματς με τη φανέλα των Χοκς, μετρώντας 4.5 πόντους, 0.9 ασίστ και 34.5% στο τρίποντο. Οι Μάβερικς προσθέτουν τα... κομμάτια και στο rotation, κάνοντας all in για το πρωτάθλημα με την απόκτηση του Uncle Drew.

REPORT: Justin Holiday and the Rockets agree to a buyout, and Holiday plans to sign with the Mavs, via @WindhorstESPN. pic.twitter.com/SE4SHjUY2k