Οι Γουόριορς προχώρησαν σε καταγγελία στο ΝΒΑ όσον αφορά την ανταλλαγή του Γκάρι Πέιτον ΙΙ, εξηγώντας πως οι Μπλέιζερς απέκρυψαν ιατρικές πληροφορίες πριν συμφωνήσουν για το trade στο οποίο εμπλέκονται επίσης οι Χοκς και οι Πίστονς.

Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες στους Γουόριορς μέσω ανταλλαγής στην οποία ενεπλάκησαν το Γκόλντεν Στέιτ, οι Πίστονς, οι Χοκς και οι Μπλέιζερς.

Για να αποκτήσουν τον 30χρονο γκαρντ, οι «Πολεμιστές» έστειλαν τον Τζέιμς Γουάιζμαν στο Ντιτρόιτ, ο Κέβιν Νοξ των Πίστονς πήγε στους Μπλέιζερς και ο Σαντίκ Μπέι κατέληξε στους Χοκς για πέντε draft picks β' γύρου.

Παρ' όλα αυτά, ο Πέιτον δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες, αντιμετωπίζει ένα μυικό πρόβλημα που αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουβν ότι οι Γουόριορς προχώρησαν σε καταγγελία, θεωρώντας ότι οι Μπλέιζερς απέκρυψαν ιατρικές πληροφορίες πριν συμφωνήσουν για το trade. Σε κάθε περίπτωση, η λίγκα θα μπορούσε να τιμωρήσει το Πόρτλαντ με πρόστιμο και απώλεια draft picks αν τελικά η έρευνα αποκαλύψει ότι στέκει η καταγγελία του Γκόλντεν Στέιτ.



