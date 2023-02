Οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να αλλάξουν χέρια. Τουλάχιστον κατά το μισό, αφού ο Μαρκ Λάσρι συζητάει για την πώληση των μετοχών του στον Τζίμι Χάσλαμ.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας έχει στην κατοχή του την ομάδα του αμερικάνικου φούτμπολ, Κλίβελαντ Μπράουνς, όπως και την ομάδα του MLS, τους Κολόμπους Κρου. Αμφότερες ανήκουν στην «ομπρέλα» της εταιρίας Haslam Sports Group.

Η κύρια ενασχόλησή του είναι τα πετρέλαια, με την Pilot Oil Corporation να έχει ετήσιο τζίρο 41.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, απασχολεί 3.000 εργαζόμενους.

Ο Λάσρι είχε αγοράσει τους Μπακς το 2014, μαζί με τον Γουές Έντενς έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2018 η ομάδα απέκτησε τη δική της νέα έδρα, το «Fiserv Forum».

Η ιδέα στο μυαλό του Λάσρι δεν είναι φρέσκια. Προτού ο Ματ Ίσμπια αποκτήσει τους Φοίνιξ Σανς, υπήρχαν συζητήσεις για να πάρει το μερίδιο των μετοχών του Λάσρι στους Μπακς.

