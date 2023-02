Οι Άντονι Έντουαρντς, Πασκάλ Σιάκαμ και ΝτιΆαρον Φοξ θa συμμετάσχουν στο All Star Game ως αντικαταστάτες των Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και Ζάιον Γουίλιαμσον.

Ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ ο Ζάιον Γουίλιαμσον δεν θα αγωνιστούν στο NBA All Star Game 2023 που θα διεξαχθεί στη Γιούτα λόγω τραυματισμών και η λίγκα κατέληξε στους τρεις αντικαταστάτες τους.

Πρόκειται για τους ΝτιΆαρον Φοξ των Σακραμέντο Κινγκς, Πασκάλ Σιάκαμ των Τορόντο Ράπτορς και Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς που θα συμμετάσχουν στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ.



Minnesota's Anthony Edwards, Toronto's Pascal Siakam and Sacramento's De'Aaron Fox are expected to be named the three All-Star reserve replacements for Feb. 19 game in Salt Lake City, sources tell ESPN.