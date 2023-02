Ο Στεφ Κάρι θα μείνει εκτός μέχρι το All Star Game. Και τότε, μετά την επανεξέταση, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα γνωρίζουν πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο παίκτης τους.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς καλούνται να αντέξουν, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή για το All Star Game (16-19/2). Τότε θα αποκτήσουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την ημερομηνία της επιστροφής του Στεφ Κάρι.

Ο δύο φορές MVP θα χάσει το τριήμερο στη Γιούτα, λόγω του τραυματισμού του στο πόδι. Και εκείνες τις ημέρες, μετά από την επανεξέταση που θα γίνει, θα γνωρίζει πότε μπορεί να επιστρέψει στα παρκέ.

Ο Κάρι έχει ήδη χάσει 11 ματς με τραυματισμό στον ώμο, ενώ οι Γουόριορς βρίσκονται στην 9η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 28-27 και βρίσκονται στις αναμετρήσεις του play-in.

Μετά το νέο τραυματισμό ο Κάρι έχει απουσιάσει από δύο ματς της ομάδας του. Παράλληλα, στην τρέχουσα σεζόν μετράει 29.4 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ σε 38 αγώνες.

