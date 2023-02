Μάικλ Τζόρνταν, Ντιέγκο Μαραντόνα και τώρα Κόμπι Μπράιαντ συμπληρώνουν την τριάδα με τις πιο ακριβές φανέλες όλων των εποχών.

Ο Κόμπι Μπράιαντ θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές των απανταχού μπασκετόφιλων και όχι μόνο στους φίλους των Λέικερς. Η φανέλα που φορούσε όταν παρέλαβε το βραβείο του MVP της σεζόν 2007-08, πωλήθηκε για 5.4 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα είναι η μέσα στην τριάδα με τις πιο ακριβές φανέλες όλων των εποχών. Στην κορυφή είναι αυτή του Μάικλ Τζόρνταν από τον νικηφόρο τελικό του 1998, που κόστισε 9,4 εκατομμύρια για να ακολουθήσει αυτήν του Ντιέγκο Μαραντόνα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και το γνωστό «χέρι του Θεού» με 8.6 εκατομμύρια.

Όπως αποκαλύφθηκε αυτή η φανέλα του Κόμπι με το Νο24 φορέθηκε 25 φορές και αποτελεί το πιο ακριβό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον αδικοχαμένο σταρ των Λέικερς.

Another record smashed at #SothebysNewYork!



Kobe Bryant's game-worn Los Angeles Lakers Jersey from his only MVP season scored $5.8 million today, becoming the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold. pic.twitter.com/HTbiwL0q3F