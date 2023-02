«Ένταση μεταξύ Χαμ και Γουέστμπρουκ στο ημίχρονο με τους Θάντερ»

Μίνι επεισόδιο δημιουργήθηκε μεταξύ Ντάρβιν Χαμ και Ράσελ Γουέστμπρουκ στο ημίχρονο του ματς με τους Θάντερ, όπως αναφέρουν αμερικανικές πηγές.

Μπορεί το ματς των Λος Άντζελες Λέικερς να έριξε κάθε φως πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και στην μεγάλη βραδιά της καριέρας του, περνώντας στην πρώτη θέση όλων των εποχών όσον αφορά τους σκόρερ, όμως το ημίχρονο έκρυβε και μερικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ντάρβιν Χαμ και Ράσελ Γουέστμπρουκ αντάλλαξαν μερικές κουβέντες σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας με το επεισόδιο να λήγει σύντομα, λόγω... ΛεΜπρόν. Αφορμή φέρεται να ήταν η αντίδραση του βετεράνου γκαρντ όταν έγινε αλλαγή προς το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Ό,τι και αν υπήρξε μεταξύ τους πέρασε στο παρελθόν μετά φεύγοντας από το γήπεδο με τους δυο τους να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς σεβασμού!

Voices were raised in locker room, but discussion turned back to trying to win game vs. Thunder, sources said. Ham closed game with Westbrook, who had a season-high 14 points in fourth quarter. Ham and Westbrook dapped up prior to leaving arena later in night. https://t.co/8cch24Sgbq