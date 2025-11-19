Με τον Λούκα Ντόντσιτς να σκοράρει ακατάπαυστα, οι Λέικερς επικράτησαν 140-125 των Τζαζ, στην επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη δράση.

Με ένα διαρκές ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο και τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει εκπληκτικά πράγματα, οι Λέικερς (11-4) επικράτησαν των Τζαζ (5-9) με 140-125, στη βραδιά που επέστρεψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» πάτησε παρκέ για την 23η σεζόν του στο NBA, με 11 πόντους (2/3 3π.), 12 ασίστ, 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος στα 30 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Τα φώτα, όμως, έπεσαν στον Λούκα Ντόντσιτς και δικαίως. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε ένα φανταστικό δεύτερο ημίχρονο και μετέτρεψε το 67-71 σε... 140-125. Ο Ντόντσιτς πέτυχε 37 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/10 τρίποντα, μαζί με 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 8 λάθη.

Ακολούθησαν οι σταθεροί τη φετινή σεζόν, Όστιν Ριβς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, Ντι'Αντρε Έιτον με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Κεγιόντε Τζορτζ σκόραρε 33, ο Λάουρι Μάρκανεν πέτυχε ακόμα 31 αλλά οι Τζαζ δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-36, 67-71, 104-93, 140-125