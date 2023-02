Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει βάλει στους Μπακς, τους περισσότερους πόντους από κάθε άλλη ομάδα του ΝΒΑ

Ιστορία γράφτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο γήπεδο των Λέικερς. Μετά από 39.390 πόντους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, με το καλάθι που σημείωσε στο τέλος της 3ης περιόδου της αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ο κόσμος υποκλίθηκε στο «Βασιλιά».

Μάλιστα ο ίδιος φωτογράφος που απαθανάτισε πρώτο σκόρερ τον Τζαμπάρ ήταν εκεί και για τον Τζέιμς για να τραβήξει και την σπουδαία στιγμή για τον Βασιλιά και κατ'επέκταση για το μπάσκετ.

Ιδιαίτετο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γράφημα του Kirk Goldsberry με όλα τα καλάθια που σημείωσε ο ΛεΜπρόν στην καριέρα του, χωρισμένα ανά σεζόν.

Πάντως τους περισσότερους πόντους του ο ΛεΜπρόν τους έχει βάλει κόντρα στους Μπακς, αφού τους έχει φορτώσει 1.751 πόντους. Λίγο πίσω βρίσκονται οι Πέισερς με 1743, ενώ την τριάδα κλεινουν οι Μπουλς με 1.709.

Δείτε αναλυτικά πόσους πόντους έχει πετύχει ο LBJ απέναντι σε κάθε ομάδα.

38,390+



Bron's got buckets for every team 😤 pic.twitter.com/i7jxz0kRtn