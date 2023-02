Δεν είναι όλα ρόδινα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να έκανε το ρεκόρ πόντων, αλλά ο προπονητής του Ντάρβιν Χαμ μίλησε για λάθος προσέγγιση. Ενώ ο Άντονι Ντέιβις έμοιαζε να αδιαφορεί όταν ο συμπαίκτης του έβαλε το χρυσό καλάθι.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA. Αλλά οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα, ένα αποτέλεσμα που τους απομακρύνει από το play in. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 13η θέση της Δύσης, δύο νίκες πίσω από τη 10η θέση.

Μετά το ματς ο προπονητής των Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ δεν συγκρατήθηκε. «Πολλές φορές η προσοχή μας ήταν να προσπαθήσει να κάνει το ρεκόρ ο ΛεΜπρόν, σε αντίθεση με το να προσπαθήσουμε να παίξουμε φυσιολογικό μπάσκετ. Κάναμε πολλά λάθη. Μας "πλήγωσαν" αρκετά απόψε», είπε ο Χαμ.

Στο μεταξύ, μία λήψη από τον πάγκο των Λέικερς, την ώρα που σκοράρει ο Τζέιμς, δείχνει τον Άντονι Ντέιβις να κάθεται στον πάγκο της ομάδας και να μένει εκεί, παρά το γενικό χαμό που έγινε στο «σπίτι» της ομάδας του Λος Άντζελες. Πάντως, λίγο μετά έδωσε τα συγχαρητήριά του στον συμπαίκτη του,εξηγώντας πως «θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω».

Lakers fans were concerned with Anthony Davis tonight, especially with his reaction to LeBron James’ record-breaking jumper.



Davis scored just 2 points in the 4th quarter and 6 in the 2nd half 🤔



