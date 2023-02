Η μετακίνηση του Καϊρί Ίρβινγκ στους Μάβερικς δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη αφού σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Νετς θέλουν να βάλουν και τρίτη ομάδα στο trade, βάζοντας στην εξίσωση τους Ράπτορς.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ απαίτησε κι εν τέλει έγινε trade, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στους Νετς και πλαισιώνοντας τον Λούκα Ντόντσιτς στους Μάβερικς. Μάλιστα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε on camera την απογοήτευσή του για την παραπάνω εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στη Δύση.

Σύμφωνα, λοιπόν με Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η ανταλλαγή που στέλνει τον Ίρβινγκ στο Ντάλας για τους Σπένσερ Ντινγουΐντι, Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, ένα pick πρώτου γύρου (2029) και μερικά picks δευτέρου γύρου (2027, 2029) δεν έχει γίνει γίνει ακόμη επίσημη αφού οι Νετς θέλουν να προσθέσουν και τρίτη ομάδα!

Αναφέρεται μάλιστα η περίπτωση των Ράπτορς που αναμένεται να μπουν σε διαδικασία rebuilding.



Many conversations in the league are going through one team today: the Toronto Raptors.