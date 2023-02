Ένας πιτσιρικάς έβαλε challenge στον Γιάννη Αντετοκούνμπο παίζοντας «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και έφυγε με τα παπούτσια του Greek Freak.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν το εμπόδιο των Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος στο παρκέ και το κοντέρ να γράφει 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 35 λεπτά, για το 3ο φετινό του triple double.

Ο σούπερ σταρ των «ελαφιών», ωστόσο, ίσως να μην μπορούσε να φανταστεί πως οι... δοκιμασίες της ημέρας δεν είχαν φτάσει στο τέλος τους. Ένας πιτσιρικά περίμενε τον Αντετοκούνμπο στο δρόμο για τα αποδυτήρια βάζοντάς του challenge «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» με έπαθλο το ζευγάρι freaks που φορούσε. Ο Γιάννης είχε "πέτρα" και ο μικρός fan του "χαρτί"...

Ο ίδιος ανέβασε, μάλιστα, το σχετικό βίντεο γράφοντας «μου την έφερε» ενώ μπαίνοντας στα αποδυτήρια εξήγησε και στους συμπαίκτες του τον λόγο που επέστρεψε μόνο με τους πάτους των παπουτσιών στο χέρι.

He got me 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tq2N9v5Rkk