Ψηφίσατε: Γιανγκ, ο πιο αδικημένος που δεν θα πάει All Star Game (poll)

Οι αναγνώστες του Gazzetta ανέδειξαν τον Γιανγκ ως τον πιο αδικημένο που δεν πήγε στο All Star Game του ΝΒΑ φέτος.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν και οι αναπληρωματικοί για το φετινό ματς στο Σολτ Λέικ Σίτι, για το All Star Game, το Gazzetta έδωσε την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν τον παίκτη που αδικήθηκε περισσότερο που δεν θα βρεθεί στη γιορτή των κορυφαίων.

Από την Ανατολή αναπληρωματικοί επιλέχθηκαν Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ), Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς), ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαντέλφια 76ερς), Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Ιντιάνα Πέισερς), Τζρου Χόλιντεϊ (Μιλγουόκι Μπακς) και Τζούλιους Ραντλ (Νιου Γιορκ Νικς).

Η βασική πεντάδα της Ανατολής απαρτίζεται από τους: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Καϊρί Ίρβινγκ.

