To Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος NBAer αδικήθηκε περισσότερο που δεν βρίσκεται στο All Star Game.

Γνωστά έγιναν τα ρόστερ του NBA All Star Game 2023 που θα γίνει στη Γιούτα. Ανακοινώθηκαν και οι αναπληρωματικοί για το φετινό ματς στο Σολτ Λέικ Σίτι και έτσι συμπληρώθηκε το παζλ.

Από την Ανατολή αναπληρωματικοί επιλέχθηκαν Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ), Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς), ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαντέλφια 76ερς), Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Ιντιάνα Πέισερς), Τζρου Χόλιντεϊ (Μιλγουόκι Μπακς) και Τζούλιους Ραντλ (Νιου Γιορκ Νικς).

Η βασική πεντάδα της Ανατολής απαρτίζεται από τους: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Καϊρί Ίρβινγκ.

Από τη Δύση σαν αναπληρωματικοί επιλέχθηκαν οι Πολ Τζορτζ (Λος Άντζελες Κλίπερς), Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (Μέμφις Γκρίζλις), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς), Λάουρι Μάρκανεν (Γιούτα Τζαζ), Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις) και Ντομάντας Σαμπόνις (Σακραμέντο Κινγκς)

Η βασική πεντάδα της Δύσης απαρτίζεται από τους: ΛεΜπρόν Τζέιμς, Νίκολα Γιόκιτς, Ζάιον Γουίλιαμσον, Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς.

Team Captains @KingJames and @Giannis_An34 will select from the Player Pool in the 2023 #NBAAllStar Draft presented by Jordan Brand.



It will air as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/fkl1kg3adQ