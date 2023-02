Ακόμα και ο Στεφ Κάρι έχει ένα στατιστικό που του... χαλάει την εικόνα, μετρώντας με τους Γουόριορς 1/13 σουτ σε παρατάσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Πέραν όλων των άλλων, ο Στεφ Κάρι είναι και ένας από τους πιο clutch παίκτες που έχουν εμφανιστεί στο μπάσκετ την τελευταία 10ετία. Ο σταρ των Γουόριορς δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Οι Ράσελ και Έντουαρντς «καθάρισαν» τους περσινούς πρωταθλητές στην παράταση, έχοντας επιστρέψει από το -14. Το ζήτημα για τους Γουόριορς ήταν οι μόλις 4 πόντοι που πέτυχαν στην παράταση, αριθμός απαγορευτικός για να διεκδικήσουν την αναμέτρηση.

Μάλιστα το πρόβλημα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο αν κοιτάξει κάποιος τα νούμερα του Στεφ. Σε πέντε παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Κάρι, έχει σκοράρει μόλις 1/13 σουτ εντός παιδιάς και συνολικά 7 πόντους.

