Αντετοκούνμπο: «Ο στόχος μου είναι να νικήσω τον GM ΛεΜπρόν στο All-Star Game» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ένας εκ των δυο αρχηγών στο All-Star Game για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας απέναντί του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και μιλώντας για τον στόχο του στη Γιούτα το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε 6.761.032 ψήφους κοινού και αναδείχτηκε αρχηγός στην Ανατολή ενώ ήλθε πρώτος και στις προτιμήσεις των παικτών και δεύτερος στις αντίστοιχες των ΜΜΕ.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, λοιπόν ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς επελέγη να ηγηθεί μιας εκ των δυο ομάδων του NBA All-Star Game, έχοντας απέναντί του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που αναδείχθηκε αρχηγός για έκτη σερί χρονιά.

«Αυτό θα είναι το έβδομο All-Star Game της καριέρας μου. Είμαι 28 ετών και δεν το θεωρώ ποτέ δεδομένο. Ελπίζω να παίξω σε άλλα επτά όμως ποτέ δεν ξέρεις. Χτύπα ξύλο, αυτό ίσως είναι το τελευταίο μου! Γι' αυτό ακριβώς θα το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ κι ελπίζω να κάνω αυτό που μπορώ, να κάνω αυτό που αγαπώ, να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να έλθουν πολλά περισσότερα στο μέλλον. Όμως ποτέ δεν θα το θεωρήσω δεδομένο, θα προσπαθήσω να απολαύσω κάθε στιγμή» εξήγησε ο Αντετοκούνμπο έπειτα από τη νίκη επί των Πέισερς.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο του που δεν είναι άλλος από το να κερδίσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος παραμένει αήττητος από τη στιγμή που άλλαξε το σύστημα διεξαγωγής του All-Star Game: «Ο στόχος μου είναι πολύ-πολύ απλός. Προφανώς ο Τζρου Χόλιντεϊ θα είναι στην ομάδα μου, το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρω πως θα προχωρήσει η διαδικασία όμως ο Τζρου θα είναι στην ομάδα μου σε κάθε περίπτωση. Το να τον έχω στα αποδυτήρια και να ζήσω την εμπειρία μαζί του θα είναι υπέροχο. Ο στόχος είναι να κερδίσω την ομάδα του ΛεΜπρόν! Λένε ότι ο GM ΛεΜπρόν δεν έχει χάσει ποτέ σε All-Star Game, ελπίζω να χάσει για πρώτη φορά».

