Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει κάτι σοβαρό στον αστράγαλο και οι Μάβερικς χαμογελούν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έμεινε άποντος στο ΝΒΑ μετά από 309 ματς και για να γίνει αυτό χρειάστηκε ένας τραυματισμός. Ο Σλοβένος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της νίκης των Ντάλας Μάβερικς στο Φοίνιξ, κόντρα στους Σανς με 99-95 και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παρκέ μετά από αυτό.

Όμως όπως όλα δείχνουν ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός, με το Ντάλας να ανακουφίζεται για τον ηγέτη του. Συμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σλοβένος σταρ υπέστη ήπιο διάστρεμμα και παρακολουθείται κάθε μέρα η κατάσταση του. Πάντως απέφυγε τα χειρότερα και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει στη δράση, μιας και θα είναι βασικός στο All Star Game της Γιούτα.

After hurting his left ankle in victory over Suns on Thursday, Mavericks All-Star Luka Doncic is expected to be day-to-day with what's described as a "mild sprain," sources tell ESPN.