Μπάρκλεϊ για Ζάιον: «Άδικο να είναι βασικός στο All Star Game, θα διάλεγα Σαμπόνις ή Μάρκανεν»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν συμφωνεί με το ότι ο Ζάιον Γουίλιαμσον επιλέχθηκε ως starter στο All Star Game.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον θα βρεθεί στο Αll Star Game ως βασικός αφού ψηφίστηκε απο το κοινό του ΝΒΑ και μαζί με τους Κάρι, Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν και Γιόκιτς από τη δυτική περιφέρεια. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξέφρασε την αντίθεση του με το γεγονός ότι ο σταρ των Πέλικανς θα είναι starter στο All Star Game και έδωσε τις επιλογές του.

«Θα επέλεγα τον Σαμπόνις ή τον Μάρκανεν. Δεν νομίζω πως μπορείς να χάσεις 20 ματς στο πρώτο μισό της σεζόν. Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο», ανέφερε για τον Ζάιον.

O Zάιον μετρά φέτος 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ με 1.1 κλέψιμο ανά ματς. Ο Λάουρι Μάρκανεν μετρά 24.7 πόντους, 8.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, ενώ ο Ντομάντας Σαμπόνις έχει 18.4 πόντους, 12.4 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ. Aπλά ο Γουίλιαμσον έχει αγωνιστεί σε μόλις 29 ματς φέτος, σε κάτι που στάθηκε ο Sir Charles.

Charles Barkley on Zion being named an All-Star starter:



“I would have went with Sabonis or Markkanen… I don’t think you can miss 20 games in the first half of the season. I just don’t think that’s fair.”



