Χωρίς να ιδρώσουν παρέμειναν αήττητοι οι Θάντερ, επικρατώντας των Πέλικανς στην Οκλαχόμα. Νίκες για Καβαλίερς, Σίξερς και Ράπτορς.

Θάντερ - Πέλικανς 137-106

Αήττητοι και ωραίοι παραμένουν οι πρωταθλητές Θάντερ (7-0), που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υποτάξουν τους Πέλικανς (0-6) με 137-106 στην Οκλαχόμα. Χωρίς να ανάψουν μάλιστα στο τούρμπο τις μηχανές, με τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ να σκοράρει 30, μαζί με 7 ασίστ και τον Αϊζάια Χαρτενστάιν να... αγγίζει το triple double με 14 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες. Σκόραρε 20 με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ο Ζάιον Γουίλιαμσον, αλλά η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια και φάνηκε.

Νετς - Σίξερς 105-129

Μπορεί ο Τζοέλ Εμπίντ να έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, παίζοντας έτσι και αλλιώς με περιορισμό λεπτών, ωστόσο οι Σίξερς (5-1) έχουν βρει ρυθμό και δεν είχαν πρόβλημα απέναντι σε μία από τις χειρότερες ομάδες, τους Νετς (0-6). Κέλι Ούμπρε Τζ. και Ταϊρίς Μάξει σκόραραν 29 και 26 αντίστοιχα, ο Κουέντιν Γκράιμς πέτυχε άλλους 22, ενώ ο Έτζκομπ ολοκλήρωσε με 16 και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Χόρνετς - Τζαζ 126-103

Το μεγάλο παιχνίδι του Κον Νούπελ έκανε τη διαφορά στη Σάρλοτ. Εκεί όπου οι Χόρνετς (3-4) άφησαν τους Τζαζ (2-4) χωρίς εκτός έδρας νίκη, μετά και το 126-103.

Ο Μάιλς Μπρίτζες σκόραρε 29, ενώ ο rookie, Κον Νούπερ πέτυχε 24 πόντους, τους περισσότερους στην ως τώρα καριέρα του στο NBA και οδήγησε τους Χόρνετς στη νίκη, παρά τις απουσίες των Μπράντον Μίλερ και ΛαΜέλο Μπολ, αλλά και τους 29 πόντους του Λάουρι Μάρκανεν.

Καβαλίερς - Χοκς 117-109

Η απουσία του Τρέι Γιανγκ μειώνει τη δυναμική των Χοκς (3-4), οι οποίοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στους Καβαλίερς (4-3) και ηττήθηκαν με 117-109. Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να γράφει 37 στο δικό του κοντέρ, έχοντας και 8 τρίποντα σε 15 προσπάθειες.

Οι Χοκς το πάλεψαν, μειώνοντας σε 106-100 με τις βολές του Νίκεϊλ Αλεξάντερ Γουόκερ, 1'49'' πριν το τέλος, αλλά ο Έβαν Μομπλεϊ ανέλαβε να επαναφέρει την τάξη και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ράπτορς - Γκρίζλις 117-104

Η τιμωρία του Τζα Μοράντ κόστισε στους Γκρίζλις (3-4), που παρουσιάστηκαν χωρίς τον ηγέτη τους στον Καναδά και ηττήθηκαν από τους Ράπτορς (3-4) με 117-104, χάνοντας την επαφή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές για τους Ράπτορς, πετυχαίνοντας 27 και 26 πόντους αντίστοιχα, την ώρα που οι «αρκούδες» έψαχναν κάποιον να τους κουβαλήσει στην επίθεση, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να σκοράρει 20, μαζί με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά να μην είναι αρκετοί.