Ο Τζο Μπάιντεν γονάτισε ξανά για τους πρωταθλητές Γουόριορς (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τους πρωταθλητές Γουόριορς, γονατίζοντας για την αμαμνηστική φωτογραφία.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέστρεψαν στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια ως πρωταθλητές ΝΒΑ.

Οι «Πολεμιστές» δεν έκαναν το ίδιο μετά από τους back-to-back τίτλους το 2017 και το '18 λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο την Τετάρτη 17/1, επισκέφτηκαν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τον Στιβ Κερ να μιλάει για όσα γίνονται κατά τις βίας των όπλων.

Στο μεταξύ, ο Πλανητάρχης γονάτισε για την αμαμνηστική φωτογραφία, κάνοντας την κίνηση που συνδυάστηκε με τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και το διεθνές ακτιβιστικό κίνημα «Black Lives Matter».

Δεν ήταν η πρώτη φορά. Το είχε κάνει ξανά στο πρωτάθλημα των Seattle Storm στο WNBA και των Los Angeles Dodgers στο μπέιζμπολ.



President Biden kneels in front of the Golden State Warriors as the team poses for a photo at the White House, then pretends to play defense. pic.twitter.com/1XwxilgCl7