Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, αφού επικράτησαν των Πέισερς με 132-119, σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά έκανε τη δουλειά ο Χόλιντεϊ.

Δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό τα πράγματα για τους Μπακς στα ματς που τους έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως κόντρα στους Πέισερς άλλαξε αυτά. Μετά τις δύο ήττες από τους Χιτ, τα ελάφια επέστρεψαν στις νίκες, αφού πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 132-119 κόντρα στους Πέισερς. Στο 23-22 έπεσε η Ιντιάνα, ενώ το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 28-16 και κυνηγάει τους πρώτους στην Ανατολή, Σέλτικς.

Ο Άλεν έδωσε προβάδισμα στους Μπακς με 105-104, οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, με τον Νουόρα με τρίποντο να γράφει το 108-107. Ο ΜακΚόνελ έγραψε το 114-111. Ο Χόλιντεϊ έκανε το 126-117, δύο λεπτά πριν τη λήξη, απλοποιώντας τα πράγματα για την ομάδα του Μπουντενχόλζερ, η οποία έδειξε χαρακτήρα με την αντίδραση της στο δεύτερο ημίχρονο. Τα... ελάφια έχαναν με 76-65 στο ημίχρονο, αλλά άλλαξν πρόσωπο στη συνέχεια και πήραν μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια.

TJ MCCONNELL scored 25 1ST HALF POINTS (without missing a shot) & dished out 6 ASSISTS (0 turnovers) vs the BUCKS 🔥 pic.twitter.com/R2zGe6Cv8W