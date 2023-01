Ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ ήταν απολαυστικός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Μπακς με 25 πόντους, 9/9 σουτ και έκανε ρεκόρ καριέρας.

Οι Πέισερς προηγούνται με 76-65 των Μπακς στο ημίχρονο, με τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ να κάνει παπάδες. Ο γκαρντ της Ιντιάνα έκανε ότι ήθελε στα πρώτα 24 λεπτά του ματς και είχε 25 πόντους με 9/9 σουτ, 4/4 τρίποντα και 3/3 βολές σε μια φοβερή παράσταση.

Μάλιστα έκανε και career high, αφού είχε 23 πόντους κόντρα στο Μιλγουόκι στις 13 Μάη του 2021. Έσπασε το ρεκόρ καριέρας του από το ημίχρονο. Μάλλον λατρεύει να παίζει απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι εκτός σε άλλο ένα ματς μετά τα δύο με τους Χιτ.

TJ MCCONNELL scored 25 1ST HALF POINTS (without missing a shot) & dished out 6 ASSISTS (0 turnovers) vs the BUCKS 🔥 pic.twitter.com/R2zGe6Cv8W