Γιόκιτς σε Μπολ Μπολ: «Αν ξανακαρφώσεις πάνω μου θα σε γαμ...» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρήκε ένα τρόπο για να φοβήσει τον Μπολ Μπολ που κάρφωσε πάνω του.

Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έκανε ο Μπολ Μπολ πάνω στον Νίκολα Γιόκιτς στο ματς των Μάτζικ με τους Νάγκετς (το έκρινε με τρίποντο ο Γιόκιτς). Ο Joker αποκάλυψε τι είπε στον παίκτη του Ορλάντο για τη συγκεκριμένη φάση και η ατάκα του έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου. «Αν καρφώσει άλλη μια φορά πάνω μου, θα σε γαμ...», ήταν τα λογια του προς τον Μπολ όπως παραδέχθηκε ο Σέρβος σταρ που πάει για το τρίτο σερί MVP.

Δείτε τη φάση με το κάρφωμα και τις δηλώσεις του Γιόκιτς

Nikola Jokic on the message he conveyed to Bol Bol after the game: "If you dunk one more time on me, I’m gonna F him."



