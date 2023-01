O Tζα Μοράντ... διέλυσε άλλον ένα αντίπαλο του με πόστερ κάρφωμα και το Gazzetta θυμάται τις στιγμές που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Αυτό το παιδί έχει φτερά στα πόδια και δεν σταματά να το δείχνει. Δεν έχει μόνο αυτό όμως ο Τζα Μοράντ. Διαθέτει θάρρος και θράσος για να καρφώνει στα μούτρα πολύ ψηλότερων - από αυτόν - αντιπάλων και να προκαλεί παροξυσμό στο ΝΒΑ.

Απέναντι στους Πέισερς είπε να... τελειώσει τον Τζέιλεν Σμιθ σε μια αδιανόητη καρφωματάρα. Τα χρόνια που τον απολαμβάνουμε στο ΝΒΑ μας έχει χαρίσει υπέροχα καρφώματα, ενώ υπάρχουν φάσεις που πήγε να περάσει κυριολεκτικά πάνω από τον αντίπαλο του. Το Gazzetta θυμίζει τα αριστουργήματα του ηγέτη του Μέμφις. Ξεκίνημα με αυτό που θαυμάσαμε λίγες ώρες πριν, την πτήση απέναντι στους Πέισερς.

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F