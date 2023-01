O Τζα Μοράντ... πέταξε πάνω από τον Τζέιλεν Σμιθ και έχει θέσει ήδη την υποψηφιότητά του για το κάρφωμα της χρονιάς.

Το ότι ο Τζα Μοράντ κινείται στο παρκέ πέρα από κάθε λογική... βαρύτητας είναι γνωστό στο ΝΒΑ από τα χρόνια που υπάρχει σε αυτό. Όμως, το πόστερ κάρφωμά του μπροστά στον Τζέιλεν Σμιθ στη νίκη των Γκρίζλις επί των Πέισερς, πιάνει άλλο επίπεδο.

Ο σταρ των «αρκούδων» πέρασε δύο αντιπάλους στην περιφέρεια, κινήθηκε προς τη ρακέτα και βλέποντας τoν κατά 18 πόντους ψηλότερο αντίπαλό του, δεν δίστασε στιγμή παρουσιάζοντας ένα από τα κορυφαία dunks στη φετινή σεζόν.

Δείτε κάθε γωνία από το κάρφωμα του Μοράντ:

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F