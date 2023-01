Οι Μαϊάμι Χιτ δεν... χαρίστηκαν στον Γκρέισον Άλεν και έκαναν μία ανάρτηση όλο νόημα για τον παίκτη των Μπακς και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του.

Οι Χιτ εκμεταλλεύτηκαν για ακόμη μία φορά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το παιχνίδι με τους Μπακς στο Μαϊάμι και επικράτησαν με 111-95. Ο Βίκτορ Ολαντίπο ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση και η ομάδα θέλησε να... χρησιμοποιήσει μία από τις φάσεις του για να «πικάρει» τον Γκρέισον Άλεν.

Ο άσσος του Μιλγουόκι κατά την παρουσία του στα κολεγιακά πρωταθλήματα, αλλά και μετέπειτα στο ΝΒΑ, έχει υιοθετήσει τη φήμη του «βρώμικου» παίκτη, λόγω του τρόπου που προσπαθεί να αμυνθεί.

Οι Χιτ, λοιπόν, πόσταραν μία εντυπωσιακή φωτογραφία από κάρφωμα του Ολαντίπο μετά από αιφνιδιασμό και η φράση που την συνόδευσε ήταν... τρολ στον Άλεν. Συγκεκριμένα έγραψαν πως δεν μπορείς να κάνεις κάποιον να «σκοντάψει» όταν είναι τόσο ψηλά από το έδαφος.

Can't trip him if he's ten feet off the ground. pic.twitter.com/8AKH0QRau6