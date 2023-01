Με ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο οι Χιτ επικράτησαν δεύτερη φορά σε διάστημα τριών ημερών των Μιλγουόκι Μπακς με 111-95. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αγωνίστηκαν τα «ελάφια».

Δεύτερη φορά στο Μαϊάμι που αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς (27-16), δεύτερη σερί ήττα για τα «ελάφια». Το Μιλγουόκι προσπάθησε να επιστρέψει από το -15 του δευτέρου δωδεκαλέπτου, έφτασε μέχρι και το -1 αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παιχνίδι ως το φινάλε. Οι Χιτ (24-20) με πρωταγωνιστή τον Βίνσεντ επικράτησαν με 111-95.

Ο πόιντ γκαρντ των Χιτ σκόραρε 27 πόντους με 5/8 τρίποντα, μοίρασε 2 ασίστ και έκλεψε 5 φορές την μπάλα. Αφυπνίστηκε στο δεύτερο μέρος ο Αντεμπάγιο ολοκληρώνοντας με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ. Άλλους 20 προσέθεσε ο Ολαντίπο ενώ για τους Μπακς που πέραν του Γιάννη δεν είχαν φυσικά και τον Μίντλετον, ο Πόρτις σκόραρε 15 με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χόλιντεϊ έκανε double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν λογικό το ξεκίνημα των Μπακς να είναι κάπως... μουδιασμένο. Το Μαϊάμι όχι απλώς μπήκε πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση, αλλά πολύ νωρίς έφτασε στις παρυφές των 10 πόντων. Με τον Γκέιμπ Βίνσεντ να ευστοχεί σε τρία τρίποντα οι Χιτ ξέφυγαν με 17-8, ενώ ο μόνος που φαινόταν να έχει μπει συγκεντρωμένος επιθετικά για τα «ελάφια» ήταν ο Μπρούκ Λόπεζ.

Ο ψηλός σκόραρε 7 πόντους και συντηρούσε την επίθεση των Μπακς αλλά απέναντί του ο Γκέιμπ Βίνσεντ έπαιξε σαν... Χίρο (απών μαζί με τους Λάουρι, Γιόβιτς, Ρόμπινσον, Γιουρτσεβέν). Σουτάροντας 5/6 τρίποντα έφερε τους Χιτ με προβάδισμα 15 πόντων (42-27) πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο.

