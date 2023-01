Έντι Τζόνσον: «Έχουν δίκιο Γιάννης, Ντόντσιτς, τα ματς στην Ευρώπη είναι ένας καθημερινός σκυλοκαβγάς»

Ο παλαίμαχος γκαρντ, που τον θυμόμαστε στην Ελλάδα από το επιτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, Έντι Τζόνσον, συμφωνεί με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Γιόκιτς ότι το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο δύσκολο απ' ότι είναι στο ΝΒΑ!

Μπορεί να έμεινε μόλις μία σεζόν στον Ολυμπιακό, αλλά ο Έντι Τζόνσον φρόντισε να βάλει τη σφραγίδα του στο Λιμάνι.

Με τα ερυθρόλευκα, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 1994-1995, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2. Μάλιστα, στη Euroleague βοήθησε την ομάδα του να φτάσει ως τον τελικό, ξεπερνώντας στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Δεν άγγιξε την κούπα ελέω Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 63χρονος σήμερα Τζόνσον, έκλεισε το πέρασμά του από την Ευρώπη με εντυπωσιακά στατιστικά.

Στη Euroleague, σε 18 ματς είχε μέσο όρο 21.9 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 35'.1'' συμμετοχής. Γενικά, στον Ολυμπιακό είχε μέσο όρο 21.2 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς.

Σήμερα, ο παίκτης που αγωνίστηκε 17 σεζόν στο ΝΒΑ, με τα χρώματα των Κινγκς, Σανς, Σιάτλ Σούπερσονικς, Χόρνετς, Πέισερς και Χιούστον Ρόκετς, πήρε θέση για τις δηλώσεις των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Γιόκιτς. Οι τρεις Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο το μπάσκετ και το να σκάρεις. Ο Εντι συμφωνεί. Θυμάται το δικό του πέρασμα από τη γηραιά ήπειρο και τονίζει πως:

«Δεν λένε ψέματα. Ο ένας χρόνος που πέρασα στην Ελλάδα ήταν σαν ένας σκυλοκαβγάς που γίνεται κάθε βράδυ», παραδέχτηκε ο Εντι το «πιστόλι».

Ο Αντετοκούνμπο είπε ότι «το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο δύσκολο απ' ότι είναι στην Ευρώπη».

Ο Ντόντσιτς, υπογράμμισε ότι «το να σκοράρεις στο ΝΒΑ είναι 100% πιο εύκολο απ' ότι στη Euroleague».

They are not lying. The one year i spent in Greece was like a dog fight every night. https://t.co/vzlV8ezoTv