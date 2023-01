Οι 21 πόντοι του Γκέιμπ Βίνσεντ στα πρώτα 19 λεπτά της αναμέτρησης των Χιτ απέναντι στους Μπακς, έχουν γείρει την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Οι Μπακς δίνουν το δεύτερο παιχνίδι τους απέναντι στους Χιτ στο Μαϊάμι, με τον Γκέιμπ Βίνσεντ να εκμεταλλεύεται την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να παίρνει... φωτιά από την περίμετρο.

Gabe Vincent is 3/4 from three early in Q1 on ABC 🔥 Heat lead the Bucks 17-8. pic.twitter.com/snU3uUrJko

Ο γκαρντ των Χιτ ξεκίνησε πενταδάτος και τιμωρεί με τα μακρινά του σουτ τους Μπακς. Σκόραρε 3/4 τρίποντα στα πρώτα λεπτά στήνοντας μία μικρή διαφορά, ενώ πέντε λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου μετράει 5/6 από την περίμετρο και 21 πόντους.

Ο Βίνσεντ ήταν πολύ καλός και στο προ διημέρου ματς των δύο ομάδων, σκοράροντας 5/11 τρίποντα και 28 πόντους.

Gabe Vincent is going OFF in the first half 🤯



21 PTS

5/6 from three



Miami leads 44-30 on ABC. pic.twitter.com/yLcDO2SO0a