O Λούκα Ντόντσιτς μπήκε στην εξίσωση με τον Μάικλ Τζόρνταν μετά τα όργια του κόντρα στους Λέικερς.

Εξωγήινος ήταν ο Λόύκα Ντόντσιτς στην ματσάρα των δύο παρατάσεων κόντρα στους Λέικερς, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη, ενώ στο τέλος την παράσταση έκλεψε η αγκαλιά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Σλοβένος σταρ είχε 35άρα και τη συνδύασε με άλλο ένα triple double, όπως φυσικά συνηθίζει φέτος.

Με αυτόν τον τρόπο θύμισε κάτι που είχε πετύχει μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν από το 1986 μέχρι να εμφανιστεί ο Luka Magic. Ο Σλοβένος έγινε ο πρώτος παίκτης 23 ετών ή νεότερος με 40 πόντους μέσο όρο μέσα σε διάστημα 10 ματς από τον Air το 1986. Και πόσο δύσκολο είναι να μπαίνει στην ίδια κουβέντα με τον GOAT, τον θρύλο των Μπουλς.

Επιπλέον ο Ντόντσιτς έγινε ο πρώτος με μέσο όρο 40 πόντων, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ σε διάστημα 10 παιχνιδιών. Παπάδες από τον Σλοβένο παικταρά.

