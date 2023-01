Μία θρυλική φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ από το 2008 θα μπει σε δημοπρασία και αναμένεται να πωληθεί έναντι 6-8 εκατομμυρίων δολαρίων; Ποιος είναι ο λόγος;

Μία φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ θα είναι για πάντα συλλεκτική. Αν έχει συνδεθεί με μία μοναδική στιγμή στην καριέρα του, τότε η αξία της θα εκτοξευτεί!

Ο Δημοπρατικός οίκος Sothbys έχει στην κατοχή του και θα δώσει έναν τυχερό μία θρυλική υπογεγραμμένη φανέλα του Κόμπι.

Από το σεζόν 2007-2008, τη μοναδική που είχε ως MVP τον Μπράιαντ. Αλλά όχι από κάποιο τυχαίο ματς. Ο πρώτος γύρος των playoffs της Δύσης μπορεί να μην είναι μία σούπερ συλλεκτική περίσταση, αλλά αυτή η φανέλα είναι ξεχωριστή. Ο Κόμπι τη φόρεσε 25 φορές μέσα στη σεζόν, την είχε πάνω του όταν έλαβε το βραβείο του MVP, αλλά αυτό που την κάνει εντυπωσιακή, είναι μία φωτογραφία.

Αποκλείεται να μην την έχετε δει, έστω και μία φορά. Ο Κόμπι πανηγυρίζει. Φωνάζει και οι δύο αντίχειρές τους έχουν τραβήξει τη φανέλα προς τα έξω για να προτάξει τη λέξη «Λέικερς». Σε αυτό το ματς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς ο Κόμπι είχε πετύχει 49 πόντους και είχε πάρει 11 ριμπάουντ.

Coming to auction this February, Sotheby’s is pleased to announce the sale of Kobe Bryant’s game-worn and signed Los Angeles Lakers jersey from his only MVP season in what is set to become the most valuable jersey of Kobe's to ever appear at auction. pic.twitter.com/wHmWZHfOxa