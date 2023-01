Ο Ρίκι Ρούμπιο θα επιστρέψει στη δράση στο ματς των Μπλέιζερς με τους Καβς την Παρασκευή τα ξημερώματα (05:00)

Στις 30 Δεκέμβρη του 2021, ο Ισπανός γκαρντ υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχει επιστρέψει. Χθες ο προπονητής των Καβς, Μπίκερτσταφ ανέφερε πως ο Ρούμπιο μετρά αντίστροφα για να μπει και πάλι στις επίσημες υποχρεώσεις του Κλίβελαντ.

Σήμερα έρχεται ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να αναφέρει πως ο Ρίκι στοχεύει στην επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στους Μπλέιζερς, τα ξημερώματα της Παρασκευή (05:00). Ο Ρούμπιο θα κάνει προπόνηση σήμερα και αν πάνε όλα καλά, θα παίξει απέναντι στους Μπλέιζερς.

ESPN Sources: After a full year of rehabilitating an ACL tear in his left knee, Cavaliers guard Ricky Rubio is targeting a return against the Trail Blazers on Thursday. Rubio will practice today, and if all goes well, play in Portland tomorrow. pic.twitter.com/wB5RzNhRdy