Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μαϊάμι Χιτ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ο Ντιγουέιν Ντέντμον είχε έντονη λογομαχία με τον προπονητή του, Έρικ Σπόελστρα. Και στη συνέχεια αποβλήθηκε επειδή πέταξε στο παρκέ ένα πιστόλι μασάζ!

Οι Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησαν την αναμέτρηση απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με εννιά παίκτες. Και την ολοκλήρωσαν με οκτώ. Η αιτία ήταν η αποβολή του Ντιγουέιν Ντέντμον. Ο σέντερ των Χιτ είχε... ρέντα στα νεύρα. Πρώτα είχε έναν έντονο διάλογο με τον προπονητή του, Έρικ Σπόελστρα.

Και λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, εκτόξευσε στο παρκέ ένα πιστόλι μασάζ, ενώ το ματς ήταν σε εξέλιξη. Αποβλήθηκε για την αντιαθλητική συμπεριφορά του, έχοντας δύο πόντους και τρία ριμπάουντ σε λιγότερο από πέντε λεπτά στο ματς.

Dewayne Dedmon apparently had a “very heated” confrontation with Erik Spoelstra, Caron Butler and Heat staff and then threw a Theragun onto the court 😬

