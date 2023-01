ΛεΜπρόν: «Η υπομονή μου δεν εξαντλείται, το κάνετε να ακούγεται λάθος και δεν είναι πυρηνική φυσική»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλησε να βάλει τάξη σε όσα γράφτηκαν για εκείνον και τα λόγια που μετέφερε για τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κρατά την ψυχραιμία του, η υπομονή του είναι εκεί και θέλει να το μεταφέρει και στα αποδυτήρια των Λος Άντζελες Λέικερς. Τουλάχιστον έτσι εξηγεί ο ίδιος στο τουίτερ του, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως όσα γράφτηκαν για εκείνον και την... απογοήτευσή του για την καθυστέρηση στις μεταγραφές δεν έχουν ειπωθεί στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, το The Athletic δημοσίευσε μία φράση του «βασιλιά» στην οποία φερόταν να λέει «Όλοι ξέρουν τι γ@μημέν@ πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να μιλήσω». Ο ΛεΜπρόν απάντησε. Και μάλιστα με έντονο και επικριτικό ύφος καθώς «δεν είναι πυρηνική φυσική».

«Ει, Σαμ στην πραγματικότητα η υπομονή μου δεν εξαντλείται. Το κάνεις να ακούγεται σαν να είμαι απογοητευμένος όταν πραγματικά δεν είμαι. Σας είπα ξανά και ξανά, η δουλειά μου είναι επικεντρωμένη στα παιδιά στα αποδυτήρια, η δουλειά μου δεν είναι το ρόστερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της συζήτησης. Και είπα αυτό που είπα με τον σεβασμό και την ηρεμία γιατί αυτή είναι η διάθεση που έχω! Παρακαλώ! Πέντε σερί νίκες!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Hey Sam actually my patience isn’t waning. You make it sound like I’m frustrated when I’m really not. I told you over and over, my job is focused on the guys in the locker room, my job isn’t the roster. That’s the reality of that conversation. And I said what I said with the https://t.co/NocLse0dVf