O Nτρέιμοντ Γκριν αποχώρησε για τα αποδυτήρια, 40 δευτερόλεπτα νωρίτερα πριν το τέλος του ματς των Γουόριορς με το Ορλάντο.

Ξέρει να κλέβει την παράσταση ο Ντρέιμοντ Γκριν, ακόμα και αν αυτό δεν έχει να κάνει με την απόδοση του σε κάποιο ματς των Γουόριορς. Ο παίκτης των πολεμιστών αποφάσισε να φύγει για τα αποδυτήρια κόντρα στους Μάτζικ, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς και ενώ το σκορ ήταν στο 115-99 υπέρ του Ορλάντο. Ντρέιμοντ είναι αυτός, ότι θέλει κάνει.

Δείτε τι έγινε

Draymond left the game early while Warriors were down 16 with :40 seconds left 😅 pic.twitter.com/74w1hntJoQ