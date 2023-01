Ο Τόμας Μπράιαντ είναι... υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου μετά το flopping που έκανε κόντρα στους Χοκς.

Ο Τρέι Γιανγκ βρήκε στο μάτι τον Τόμας Μπράιαντ, ενώ πήγε να κλέψει την μπάλα, ωστόσο αυτό που ακολούθησε από τον ψηλό των Λέικερς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ο Μπράιαντ έκανε λες και τον χτύπησε ηλεκτροπληξία, τινάζοντας πόδια, χέρια, κεφάλι και ότι άλλο μπορούσε σε ένα από τα κορυφαία flopping της ιστορίας. Εντάξει του έγινε φάουλ, αλλά η αντίδραση του ήταν λιγάκι υπερβολική.

Δείτε την... παράσταση που έδωσε ο Τόμας Μπράιαντ

Trae Young swiped up & hit Thomas Bryant in the face… but did Bryant sell it with the fall?! 😂💀 pic.twitter.com/pDpH86Jate