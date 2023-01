Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει προπόνηση με τους Λέικερς προσπαθώντας να τους πείσει να ασχοληθούν με την περίπτωση του.

Eδώ και λίγα 24ώρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την παρουσία του στους Ντάλας Μάβερικς. Όπως σας έχει ενημερώσει πρώτο το Gazzetta βρίσκεται μεταξύ άλλων στα ραντάρ του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν τις προθέσεις του.

Ο διεθνής γκαρντ εξαντλεί την πιθανότητα να βρει άλλη μια ευκαιρία στο ΝΒΑ και προπονείται με τους Λέικερς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Yahoo Sports. Ο GM της ομάδας, Ρομπ Πελίνκα και ο head coach Ντάρβιν Χαμ είναι παρέα στο γυμναστήριο και παρακολουθούν πως τα πάει ο Ντόρσεϊ.

Μένει να δούμε αν οι λιμνάνθρωποι θα προσφέρουν ένα συμβόλαιο στον Τάιλερ, ο οποίος παλεύει να αποδείξει πως ανήκει στο ΝΒΑ, μετά την... περιπέτεια του στο Ντάλας, η οποία έληξε άδοξα με αρκετό χρόνο στη G-League.

