Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει «μάχη» για να μπει ως αρχηγός μίας εκ των δύο ομάδων στο All Star Game, όντας πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ στην Ανατολή. Πρώτος σε όλο το ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν.

Η καθιερωμένη ψηφοφορία του All Star Game για το ΝΒΑ έχει ξεκινήσει, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για άλλη μία χρονιά να κοντράρεται στους ψήφους στις πρώτες θέσεις.

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή με 2.998.327, πίσω μόνο από τον Κέβιν Ντουράντ με 3.118.545. Πρώτος σε ψήφους με πολύ μικρή διαφορά σε όλο το ΝΒΑ είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» έχει μέχρι στιγμής 3.168.694 και όπως φαίνεται θα οδηγήσει για άλλη μία χρονιά ως αρχηγός την μία εκ των δύο ομάδων.

Θυμίζουμε πως το φετινό All Star Game θα διεξαχθεί στη Σολτ Λέικ Σίτι, με τους Γιούτα Τζαζ να είναι οι οικοδεσπότες, το τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου, ενώ η ψηφοφορία συνεχίζεται.

