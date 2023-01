Ο Μπαμ Αντεμπάγιο εντυπωσιάζει φέτος και προσπαθεί να... τραβήξει μαζί του τους Χιτ.

Τις προηγούμενες σεζόν οι Χιτ ξεκινούσαν τη σεζόν με μεγάλες βλέψεις για μια σημαντική πορεία στα playoffs. To 2020 στη φούσκα του Ορλάντο έφτασαν μέχρι τους τελικούς, εκεί όπου έχασαν από τους Λέικερς, ενώ πέρυσι έχασαν με 4-3 στους τελικούς Ανατολής από τους Σέλτικς. Πάντα διεκδικητές, πάντα στο κάδρο των κορυφαίων ομάδων.

Ωστόσο το φετινό τους ξεκίνημα είναι... μουδιασμένο και κόντρα στα προγνωστικά βρίσκονται πολύ χαμηλα για την ποιότητα τους. Είναι στην 8η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 20-19 και δεν έχουν θέλξει με την απόδοση τους. Ωστόσο υπάρχει ένας παίκτης τους που είναι στην καλύτερη του φάση βάση αριθμών. Το... θηρίο τους στη ρακέτα, ο Μπαμ Αντεμπάγιο κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με 21.8 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ, 54.1% τρίποντα, 1.1 κλεψίματα και 83% βολές. Ο Μπαμ το παλεύει να τραβήξει την ομάδα του στον... αφρό και μετρά ήδη φέτος επτά ματς με 30+ πόντους. Όσες 30άρες δηλαδή είχε πετύχει συνολικά στις πέντε πρώτες του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Μάλιστα ο σέντερ του Μαϊάμι... πετάει στα τρια τελευταία ματς των Χιτ, έχοντας 31 πόντους και 11 ριμπάουντ μέσο όρο στις νίκες της ομάδας του Σποέλστρα κόντρα σε Κλίπερς και Τζαζ και την ήττα από τους Λέικερς. Ο Μπαμ θέλει να... ξυπνήσει τους Χιτ που σε καμία περίπτωση δεν αποδίσουν σύμφωνα με τη δυναμική τους σαν ομάδα. Από τους πιο σταθερούς ψηλούς του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, δίνοντας λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Bam Adebayo 30-point games:



7 — This season

7 — First 5 seasons combined



Averaging 31/11 in his last 3 games. pic.twitter.com/wBTGim7907