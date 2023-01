Ο Ντρέιμοντ Γκριν έδωσε μία πάσα... bluetooth, με την μπάλα να φτάνει στα χέρια του Κλέι Τόμπσον χωρίς να έχει γίνει... πάσα!

Μία πάσα που δεν έγινε. Ή ο Ντρέιμοντ Γκριν την έκανε με μαγικό τρόπο. Ίσως με... τηλεμεταφορά. Στην αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Ατλάντα Χοκς, η οποία κρίθηκε στη 2η παράταση, ο Γκριν έχει την μπάλα στο τρίποντο.

Ο Κλέι Τόμπσον κάνει την κίνηση να πάει στην κορυφή του τριπόντου παίρνοντας το σκριν από τον Γκριν, και ως δια... μαγείας η μπάλα είναι στα χέρια του και όχι σε εκείνα του Γκριν. Το βίντεο έχει δεκάδες εκατοντάδες προβολές, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν έχει υπάρχει προϊόν... ανθρώπινης παρέμβασης.

Δείτε τη φάση:

How in the heck did Draymond Green hand this ball off to Klay Thompson?!?! 😲pic.twitter.com/4pzTyy3go8