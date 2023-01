Την πόρτα του χειρουργείου ετοιμάζεται να περάσει ο Κέλι Ούμπρε Τζ. προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο χέρι του.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς θα δουν το επόμενο διάστημα τις συνθέσεις τους να μην περιέχουν το όνομα του Κέλι Ούμπρε Τζ. εξαιτίας του τραυματισμού που έχει αποκομίσει.

Συγκεκριμένα, ο άσσος της Σάρλοτ υπέστη ρήξη συνδέσμου στο αριστερό του χέρι και προκειμένου να το ξεπεράσει, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση. Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια του The Athletic, ο Ούμπρε Τζ. θα μείνει στα "πιτς" για τουλάχιστον τέσσερις με έξι εβδομάδες μετά το χειρουργείο, το οποίο αρχικά προσπάθησε να αποφύγει.

Ο φόργουορντ των Χόρνετς «κουβαλά» τον τραυματισμό από την πρώτη εβδομάδα της σεζόν αγωνιζόμενους με πόνους όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα χάνει ένα σημαντικό γρανάζι της που της προσέφερε 20.2 πόντους και 5.1 ριμπάουντ στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

