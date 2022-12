Ο Λούκα Ντόντσιτς παίζει σαν MVP, σαν εξωγήινος και οδηγεί τους Μάβερικς από νίκη σε νίκη.

Tις πέντε σερί νίκες έφτασαν οι Μάβερικς, κάτι που είναι πολύ φυσιολογικο, αν δει κανείς τι ματς κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ φωνάζει πως φέτος θέλει να πάρει το πρώτο MVP της καριέρας του στο ΝΒΑ και στο παρκέ δεν έχει αντίπαλο στις τελευταίες αναμετρήσεις. Απέναντι στους Νικς έβαλε 60άρα και τη συνδύασε με triple double. Για να ακολουθήσει το show κόντρα στους Ρόκετς, εκεί όπου ήταν πιο ήσυχος με 35 πόντους και φυσικά πάλι με triple double.

O Luka Magic είχε 35 πόντους με 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ κόντρα στους Ρόκετς και συνεχίζει να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Στα τελευταία δύο παιχνίδια ο Λούκα μετρά 95 πόντους, 33 ριμπάουντ, 23 ασίστ. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με 95+ πόντους, 20+ ασίστ και 20+ ριμπάουντ σε δύο ματς.

Ασυγκράτητος στον δρόμο για το MVP

Επιπλέον πέτυχε για 15η φορά στην καριέρα του 35άρα μαζί με triple double. Ο Τζέισον Κιντ είναι ο μοναδικός παίκτης του Ντάλας που έχει καταφέρει να έχει μια τέτοια βραδιά στην ιστορία της ομάδας.

Στα τέσσερα τελευταία ματς έχει 50, 32, 60 και 35 πόντους. Μετρά 8,9, 21 και 12 ριμπάουντ αντίστοιχα. Έχει μοιράσει 10,9,10 και 13 ασίστ, ενώ σουτάρει με φοβερά ποσοστά στο παρκέ.

Αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP, ειδικά αν συνεχίσει έτσι. Τέιτουμ, Γιάννης και Γιόκιτς θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να του το στερήσουν.

Απέναντι στους Ρόκετς πέτυχε και ένα buzzer beater τρίποντο λίγο μπροστά από το κέντρο. Για να καταλάβετε καλύτερα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σλοβένος, αν και φτάνουν όσα βλέπετε με τα... μάτια σας από τα ματς των Μάβερικς, υπάρχει και η ατάκα του Γκρεγκ Πόποβιτς για το αμυντικό πλάνο που θα έχουν οι Σπερς απέναντι στον Ντόντσιτς: «Οι 50 πόντοι θα είναι ο στόχος μας. Να κρατήσουμε τον Λούκα κάτω από τους 50 πόντους».

