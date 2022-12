Άτυχος στάθηκε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι απέναντι στους Σπερς.

Δεν μπόρεσαν να χαρούν όπως ήθελαν τη νίκη τους επί των Σπερς οι Θάντερ. Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποχώρησε από το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, αφού στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και φαίνεται να έχει πρόβλημα και στο γόνατο.

Σε μια προσπάθεια του να αμυνθεί, δεν πάτησε καλά, έμεινε στο παρκέ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Πλέον η Οκλαχόμα κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα για να δει τη σοβαρότητα του τραυματισμού ενός από τα κορυφαία prospects που υπάρχουν στην ομάδα, η οποία έχει μαζέψει πολλούς νεαρούς ταλαντούχους παίκτες τις τελευταίες σεζόν.

Δείτε πως τραυματίστηκε

Here’s the Aleksej Pokusevski injury. Looks like a combination of a twisted ankle and hyperextended knee. Wouldn’t doubt if there is ligament damage. Prayers up. pic.twitter.com/XCGaHyvMxF