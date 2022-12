Το καλό κλίμα των Χιτ... βγαίνει προς τα έξω, με τον Τζίμι Μπάτλερ να... τρολλάρει τον Ουντόνις Χάσλεμ για την ηλικία του.

Ο Ουντόνις Χάσλεμ παραμένει ο γηραιότερος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ στα 42 του χρόνια και ο Τζίμι Μπάτλερ δεν έχασε την ευκαιρία να τον τρολλάρει.

Η φανέλα του Χάσλεμ από το Miami High, την ομάδα που αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια, αποσύρθηκε και επίσημα σε μία τελετή που βρέθηκαν φυσικά όλοι οι Μαϊάμι Χιτ. Μεταξύ αυτών και ο Μπάτλερ, ο οποίος θεώρησε πως η ευκαιρία δεν έπρεπε να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Ο «Jimmy Buckets» εντόπισε τα δύο μεγάλα banners που κρέμονται από την οροφή και είναι αφιερωμένα στα δύο πρωταθλήματα της ομάδας το 1925 και το 1931. Ο Μπάτλερ αναφέρθηκε στους δύο αυτούς τίτλους ως τα πρωταθλήματα που κατέκτησε ο Χάσλεμ ως λυκειόπαιδο, με σαφέστατο σαρκασμό για την ηλικία του.

Άλλωστε ο Χάσλεμ βρίσκεται στο Μαϊάμι από το 2003 και έχει κατακτήσει τρία δαχτυλίδια ΝΒΑ, το 2006, το 2012 και το 2013.

Why did Jimmy do UD like this? 😭 pic.twitter.com/PtP4QCdJLQ