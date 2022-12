Ντόντσιτς: «Ο Τζέιλεν Γκριν θα γίνει superstar, να χτίσουν γύρω του οι Ρόκετς»

O Λούκα Ντόντσιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζέιλεν Γκριν των Ρόκετς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν των Ρόκετς, αφού ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ματσάρα και τελείωσε με 50 πόντους. Πάντως ο Luka Magic φαίνεται πως τσέκαρε και τον αντίπαλο του και σταρ του Χιούστον, Τζέιλεν Γκριν, τον οποίο αποθέωσε.

«Νομίζω πως ο Τζέιλεν θα γίνει superstar στο ΝΒΑ. Είναι ήδη σταρ, έτσι το Χιούστον έχει στο ρόστερ του έναν υπέροχο τύπο. Πρέπει να χτίσουν γύρω του», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Μάβερικς.

Luka Doncic gave Jalen Green incredibly high praise:



“I think Jalen (Green) is going to be a superstar in this league. He's already a star, so they have a great guy here. They should build around him."



Real recognize real 👏💯 pic.twitter.com/TDTQTLMGri