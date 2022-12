Ο Τζεφ Γκριν υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και αναμένεται να λείψει από τις υποχρεώσεις των Νάγκετς για τουλάχιστον ένα μήνα.

Οι Νάγκετς είναι αναγκασμένοι να συνεχίσουν στο αγωνιστικό τους πρόγραμμα χωρίς τη βοήθεια του Τζεφ Γκριν, αφού ο βετεράνος του Ντένβερ υπέστη τραυματισμό στο πρόσφατο ματς απέναντι στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ομάδας, ο Γκριν αποχώρησε από το παρκέ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διεγνώσθη με κάταγμα στο αριστερό χέρι, ενώ γύρισε και το δάχτυλό του. Το διάστημα της αποθεραπείας του και κατ' επέκταση της επιστροφής του δεν είναι ακριβές, ωστόσο η πορεία του θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα.

Μπορεί ο Γκριν να μην αποτελεί τον σούπερ σταρ των Νάγκετς δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς, όμως ο 36χρονος φέρνει σημαντικές βοήθειες μέχρι στιγμής από τον πάγκο μετρώντας 7.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής.

Injury update:



Jeff Green sustained a left finger sprain and hand fracture in the fourth quarter of last night’s game against the Portland Trail Blazers. He will be re-evaluated in four weeks and updates will be provided as necessary.#MileHighBasketball pic.twitter.com/SKbJ7np1pQ