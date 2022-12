Σακίλ: «Κάθε φορά που πήγαινα σε φόρμα στην preseason μας... σκούπιζαν»

Ο Σακίλ Ο'Νιλ γύρισε τον χρόνο πίσω και έδωσε τη δική του εξήγηση για τις... κατηγορίες του Κόμπι Μπράιαντ πως δεν εμφανίστηκε ποτέ έτοιμος σε φυσική κατάσταση στα καμπ των Λέικερς.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ κάθισε στην καρέκλα του "The Big Podcast" πρόσφατα και μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ζήτημα που είχε βάλει κάποτε στο τραπέζι ο Κόμπι Μπράιαντ λέγοντας πως ο θηριώδης σέντερ των Λέικερς δεν πήγαινε ποτέ... σε φόρμα μετά την offseason και στην προετοιμασία της νέας σεζόν.

Ο "Σακ" δεν διαφώνησε, παρά μόνο εξήγησε το γιατί συνέβαινε αυτό. Συγκεκριμένα δήλωσε πως «Πάντα ρωτάω τον κόσμο αυτό... "δεν ήρθες στο καμπ σε φόρμα. Σε ποια χρονιά αναφέσαι ακριβώς; Ποιος άλλος ψηλός μπορούσε να κάνει αυτά που έκανα εγώ; Κανείς! Που έρχεται πίσω σε αυτό που είπα, την θέλησή μου. Έτρωγα... ξύλο όλο το χρόνο και ήθελα να αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου, για αυτό δεν εμφανιζόμουν στα καμπ έτοιμος» είπε αρχικά ο Ο'Νιλ.

“Did I come into camp in shape? I never did. … But I still got to where I’m supposed to go.”@SHAQ reflects on Kobe saying he wasn't in shape to start seasons pic.twitter.com/uYxvSd5AIU