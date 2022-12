Ο Άντονι Ντέιβις θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω του τραυματισμού στο δεξί πόδι.

Οι Λέικερς είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως τον Άντονι Ντέιβις, δίχως να γνωρίζουν πότε θα τον έχουν ξανά στη διάθεσή τους αφού όπως έγινε γνωστό, θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον!

Ο Ντέιβις τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στην πρόσφατη νίκη των Λέικερς επί των Νάγκετς. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία ενός μήνα όμως η τελευταία ενημέρωση δεν αναφέρει ακριβή επιστροφή.

Φέτος ο ψηλός των Καλιφορνέζων μετράει 27.4 πόντους, 12.1 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

Anthony Davis will be out indefinitely due to a stress injury in his right foot. pic.twitter.com/zhu4onp040