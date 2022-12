Σοβαρός πονοκέφαλος για τους Λος Άντζελες Λέικερς που θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς τον Άντονι Ντέιβις για τουλάχιστον ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αμερικανικά Μέσα.

Οι υποχρεώσεις των Λος Άντζελες Λέικερς για το ΝΒΑ συνεχίζονται, ωστόσο οι «λιμνάνθρωποι» είναι αναγκασμένοι να τα βγάλουν εις πέρας χωρίς τον Άντονι Ντέιβις.

Στην επικράτηση των Λέικερς επί των Νάγκετς, είδαν τον βετεράνο σέντερ να αποχωρεί με τραυματισμό στο δεξί πόδι και περίμεναν την κατάστασή του να εκτιμηθεί με περαιτέρω εξετάσεις. Όπως ενημέρωσε ο δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, ο Ντέιβις θα μείνει στα πιτς για το επόμενο διάστημα.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν απουσία για τουλάχιστον ένα μήνα από τα παρκέ, με το πλήγμα να είναι σοβαρό για τους Λέικερς ιδιαίτερα με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Ντέιβις μέχρι στιγμής στη σεζόν (27.4 πόντους, 12.1 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά παιχνίδι).

Los Angeles Lakers star Anthony Davis is expected to miss at least one month after suffering a right foot injury, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium.