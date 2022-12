Φαίνεται πως ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος στους Μπουλς.

Το Σικάγο δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά τη σεζόν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 13-18 και την 11η θέση του ΝΒΑ, έξω από το play-in τουρνουά. Οι Μπουλς έχουν θέματα στο παρκέ και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς η κατάσταση έχει επηρεάσει τον ηγέτη του.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είναι πιθανό να ζητήσει ανταλλαγή στην offseason αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν μέσα στη σεζόν, μια άποψη που έχουν οι executives ανταγωνιστών των Μπουλς.

Φέτος ο ΝτεΡόζαν μετρά 25.9 πόντους, 4.7 ασίστ, 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 50.4% εντός παιδιάς. Πάντως... σύννεφα υπάρχουν και πάνω από τον Ζακ ΛαΒίν το τελευταίο διάστημα.

